Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

В Казани заявили о готовности принять Олимпиаду

В Казани заявили о готовности принять Олимпиаду
Комментарии

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России и экс-министр спорта Татарстана Марат Бариев заявил, что Казань готова принять Олимпийские игры. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Казань входит в число городов, которые могут принять Олимпиаду-2036.

«Казань давно готова к Играм, я это не первый раз говорю. Если брать Россию, то столица Татарстана — наиболее подготовленный к этому город. Конечно, нельзя сказать о полной готовности спортивной инфраструктуры, но времени ещё достаточно. Другое дело, дадут России право на Игры или нет, это ещё вопрос открытый», — цитирует Бариева «Татар-информ».

Напомним, в 2014 году зимние Олимпийские игры состоялись в Сочи, в 1980 году летние Игры прошли в Москве.

Новость по теме
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко не исключил проведения ещё одной Олимпиады в Сочи
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021