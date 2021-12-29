В Казани заявили о готовности принять Олимпиаду

Бывший вице-президент Олимпийского комитета России и экс-министр спорта Татарстана Марат Бариев заявил, что Казань готова принять Олимпийские игры. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Казань входит в число городов, которые могут принять Олимпиаду-2036.

«Казань давно готова к Играм, я это не первый раз говорю. Если брать Россию, то столица Татарстана — наиболее подготовленный к этому город. Конечно, нельзя сказать о полной готовности спортивной инфраструктуры, но времени ещё достаточно. Другое дело, дадут России право на Игры или нет, это ещё вопрос открытый», — цитирует Бариева «Татар-информ».

Напомним, в 2014 году зимние Олимпийские игры состоялись в Сочи, в 1980 году летние Игры прошли в Москве.