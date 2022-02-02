Президент ВАДА – о новых методах тестирования: будет меньше вмешательства в жизнь атлетов
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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал про нововведения в тестировании спортсменов на предстоящей Олимпиаде в Пекине.
«Даже во время пандемии ВАДА сохранила лидерство в борьбе с допингом. Тестирование держится на нормальном уровне. Сохранили внесоревновательное тестирование на уроне 2019 года — это большое достижение.
Нынешние Игры важны, потому что ВАДА внедряет новые методы антидопингового тестирования, у которых есть преимущества перед традиционными методами. Будет меньше вмешательства в жизнь атлетов, облегчится транспортировка», – передаёт слова президента WADA корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Зимняя Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.
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