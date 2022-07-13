В МОК отреагировали на слова экс-главы ВАДА о «маловероятном» участии России в ОИ-2024

Пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК) отреагировала на слова бывшего главы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), члена МОК Крейга Риди. Ранее Риди оценил как «маловероятные» шансы участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

«Комментарии, сделанные почётным членом МОК Крейгом Риди, являются его личным мнением», — приводит слова представителя пресс-службы МОК «РИА Новости Спорт».

Летняя Олимпиада 2024 года пройдёт с 26 июля по 11 августа. На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония), которые прошли в июле-августе 2021 года, сборная России, выступавшая как команда Олимпийского комитета России (ОКР), заняла пятое место в неофициальном медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Победили США (39-41-33).

Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения: