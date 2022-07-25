Стал известен слоган летних Олимпийских игр — 2024 в Париже

Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) представили официальный слоган соревнований. Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября.
Им стала фраза Games wide open на английском языке (дословно – «Широко открытые Игры» или «Игры, открытые для всех») или Ouvrons grand les jeux — на французском (дословно – «Давайте откроем Игры широко»).
«В этом слогане чётко прослеживается стремление Парижа обновить модель Игр в соответствии с олимпийской повесткой 2020 года, открыв их для участия как можно большего числа людей. Церемония открытия на берегу Сены, соревнования, проводимые в знаковых местах по всему городу, и мероприятия в Париже объединят людей как на площадках, так и за их пределами, лично и онлайн», — приводит слова главы МОК Томаса Баха пресс-служба организации.
- 25 июля 2022
-
20:59
- 21 июля 2022
-
20:32
-
15:41
- 19 июля 2022
-
10:36
- 14 июля 2022
-
11:44
- 13 июля 2022
-
18:30
-
10:02
- 11 июля 2022
-
20:58
- 7 июля 2022
-
12:22
- 5 июля 2022
-
10:51
- 4 июля 2022
-
20:53
- 1 июля 2022
-
18:44
- 28 июня 2022
-
19:41
- 20 июня 2022
-
00:57
- 15 июня 2022
-
13:44
- 14 июня 2022
-
18:39
- 17 мая 2022
-
10:00
-
09:23
- 10 мая 2022
-
10:50
-
09:35
- 28 апреля 2022
-
11:57
- 26 апреля 2022
-
11:41
- 19 апреля 2022
-
00:20
- 18 апреля 2022
-
23:53
- 2 марта 2022
-
14:36
-
13:42
-
11:31
- 28 февраля 2022
-
22:56
-
19:06
-
18:48
-
18:13
-
17:58
-
17:31
-
17:25
-
17:13