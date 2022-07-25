Стал известен слоган летних Олимпийских игр — 2024 в Париже

Организаторы летних Олимпийских и Паралимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) представили официальный слоган соревнований. Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября.

Им стала фраза Games wide open на английском языке (дословно – «Широко открытые Игры» или «Игры, открытые для всех») или Ouvrons grand les jeux — на французском (дословно – «Давайте откроем Игры широко»).

«В этом слогане чётко прослеживается стремление Парижа обновить модель Игр в соответствии с олимпийской повесткой 2020 года, открыв их для участия как можно большего числа людей. Церемония открытия на берегу Сены, соревнования, проводимые в знаковых местах по всему городу, и мероприятия в Париже объединят людей как на площадках, так и за их пределами, лично и онлайн», — приводит слова главы МОК Томаса Баха пресс-служба организации.