Президент ОКР заявил, что Россия готовится к ОИ-2024 в Париже, несмотря на отстранение

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Россия продолжает подготовку к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже (Франция), несмотря на то что ранее Международный олимпийский комитет (МОК) порекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
«Ровно через два года в Париже стартуют Олимпийские игры. Несмотря на все обстоятельства, Олимпийский комитет России является полноправным участником олимпийского движения. Мы продолжаем планомерную подготовку к Играм, а также ведём работу по обеспечению возможности квалификации и равноправного нахождения наших спортсменов в Олимпийской деревне и на объектах, их участия в мероприятиях во время Игр», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
Олимпиада 2024 года пройдёт с 26 июля по 11 августа.
Каких турниров лишилась Россия из-за отстранения:
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