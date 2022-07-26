«Издевательство и помешательство». Евгений Трефилов — о слогане Олимпиады-2024 в Париже

Бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов отреагировал на публикацию слогана летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). Слоганом Олимпиады стала фраза Games wide open на английском языке (дословно – «Широко открытые Игры» или «Игры, открытые для всех») или Ouvrons grand les jeux — на французском (дословно – «Давайте откроем Игры широко»).
«Уже говорено-переговорено, что нас на Олимпиаду не пустят. Этот слоган уже как издевательство идёт и лёгкое помешательство. Уже всех. Шутки закончились. Начинают по полной программе дурковать. Но раз пугают, значит, нужно отвечать. По-другому сказать не могу», — цитирует Трефилова «РИА Новости Спорт».
Олимпиада-2024 пройдёт с 26 июля по 11 августа.
Медальный рекорд России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
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