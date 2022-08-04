Девять новых видов спорта может войти в программу Олимпиады-2028

На Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США) может появиться девять новых видов спорта. Об этом сообщает Inside the Games.
В шорт-лист входят автоспорт, крикет, карате, бейсбол/софтбол, лакросс, брейкинг, кикбоксинг, сквош и флагфутбол. Эти виды спорта должны предоставить свои аргументы в конце месяца.
Самбо, летающий диск и текбол, которые проявили интерес к получению места на Олимпийских играх 2028 года, не присутствуют в списке.
Автоспорт последний раз появлялся на ОИ-1900 в Париже, где официально не был включён в олимпийскую программу, несмотря на вручение медалей.
В общей сложности 28 видов спорта уже были включены в программу. Общее количество спортсменов на Олимпийских играх 2028 года не должно превышать 10 500 человек.
Решение по другим видам спорта будет объявлено на конгрессе Международного олимпийского комитета (МОК) в 2023 году.
- 4 августа 2022
-
14:28
- 2 августа 2022
-
09:01
-
08:30
- 29 июля 2022
-
23:46
- 26 июля 2022
-
22:23
-
16:03
-
13:31
-
12:03
-
09:26
- 25 июля 2022
-
22:49
-
20:59
- 21 июля 2022
-
20:32
-
15:41
- 19 июля 2022
-
10:36
- 14 июля 2022
-
11:44
- 13 июля 2022
-
18:30
-
10:02
- 11 июля 2022
-
20:58
- 7 июля 2022
-
12:22
- 5 июля 2022
-
10:51
- 4 июля 2022
-
20:53
- 1 июля 2022
-
18:44
- 28 июня 2022
-
19:41
- 20 июня 2022
-
00:57
- 15 июня 2022
-
13:44
- 14 июня 2022
-
18:39
- 17 мая 2022
-
10:00
-
09:23
- 10 мая 2022
-
10:50
-
09:35
- 28 апреля 2022
-
11:57
- 26 апреля 2022
-
11:41
- 19 апреля 2022
-
00:20
- 18 апреля 2022
-
23:53
- 2 марта 2022
-
14:36