Девять новых видов спорта может войти в программу Олимпиады-2028

На Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США) может появиться девять новых видов спорта. Об этом сообщает Inside the Games.

В шорт-лист входят автоспорт, крикет, карате, бейсбол/софтбол, лакросс, брейкинг, кикбоксинг, сквош и флагфутбол. Эти виды спорта должны предоставить свои аргументы в конце месяца.

Самбо, летающий диск и текбол, которые проявили интерес к получению места на Олимпийских играх 2028 года, не присутствуют в списке.

Автоспорт последний раз появлялся на ОИ-1900 в Париже, где официально не был включён в олимпийскую программу, несмотря на вручение медалей.

В общей сложности 28 видов спорта уже были включены в программу. Общее количество спортсменов на Олимпийских играх 2028 года не должно превышать 10 500 человек.

Решение по другим видам спорта будет объявлено на конгрессе Международного олимпийского комитета (МОК) в 2023 году.