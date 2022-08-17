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Бывший глава оргкомитета Олимпиады в Токио арестован по делу о взяточничестве

Бывший глава оргкомитета Олимпиады в Токио арестован по делу о взяточничестве
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Бывшего главу оргкомитета Олимпийских игр в Токио 2020 года Харуюки Такахаси арестовали по подозрению в получении крупной взятки, сообщает Inside the Games.

Предполагается, что Такахаси получил 51 млн иен (около $ 380 тыс.) от ритейлера AOKI Holdings, занимающегося продажей одежды. AOKI Holdings являлся официальным партнером Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Вместе с Такахаси японской прокуратурой задержан и бывший глава AOKI Holdings Хиронори Аоки.

Напомним, летние Олимпийские игры 2020 года в Токио из-за пандемии COVID-19 состоялись на год позже и прошли с 23 июля по 8 августа 2021 года. Это первые Олимпийские игры, которые были перенесены, а не отменены в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

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