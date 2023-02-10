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Ирина Роднина отреагировала на требование 35 стран не допускать Россию на ОИ-2024

Ирина Роднина отреагировала на требование 35 стран не допускать Россию на ОИ-2024
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что 35 стран будут требовать недопуска сборных России и Беларуси на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Очень сомнительные слова. Как эти 35 стран собираются требовать отстранения России на Олимпиаде? Или, может, они все вместе не приедут в Париж в знак протеста? Как-то странно это всё. МОК принимает решение, опираясь на олимпийскую хартию, которую эти 35 стран предлагают забыть.

Нам в этой ситуации пока делать резких движений не надо. Если МОК поддастся давлению и согласится с полным отстранением россиян, то нам придётся подавать в суд. Оснований для отстранения нет», — приводит слова Родниной Sport24.

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