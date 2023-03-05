Около 72% французов выступили за допуск России на Олимпийские игры в Париже
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Около 72% опрошенных жителей Франции поддержали выступление российских спортсменов на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. Об этом сообщает издание L'Equipe со ссылкой на исследование Odoxa.
Согласно данным опроса, 44% считают, что Россию необходимо допустить до соревнований в нейтральном статусе. Ещё 28% проголосовали за выступление российских спортсменов под своим флагом.
Напомним, в 2022 году МОК порекомендовал международным федерациям запретить участие россиянам и белорусам в стартах из-за ситуации на Украине. В феврале текущего года президент МОК Томас Бах заявил, что атлеты России и Беларуси могут быть допущены до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.
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