Около 72% французов выступили за допуск России на Олимпийские игры в Париже

Около 72% опрошенных жителей Франции поддержали выступление российских спортсменов на Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. Об этом сообщает издание L'Equipe со ссылкой на исследование Odoxa.

Согласно данным опроса, 44% считают, что Россию необходимо допустить до соревнований в нейтральном статусе. Ещё 28% проголосовали за выступление российских спортсменов под своим флагом.

Напомним, в 2022 году МОК порекомендовал международным федерациям запретить участие россиянам и белорусам в стартах из-за ситуации на Украине. В феврале текущего года президент МОК Томас Бах заявил, что атлеты России и Беларуси могут быть допущены до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.