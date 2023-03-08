Помощник президента Левитин уверен в допуске российских спортсменов к ОИ-2024 в Париже

Помощник президента РФ Игорь Левитин выразил уверенность в том, что российские спортсмены в конечном итоге будут допущены к отбору на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
«Отстранение российских спортсменов произошло с подачи МОК. Это и есть нарушение Олимпийской хартии. Сейчас им тяжело выйти из этого положения — зайти легко, выйти тяжело. Я уверен, что все стороны, в том числе и страны, бойкотировавшие Россию, примут решение об участии российских спортсменов, в том числе и об участии в отборе к Олимпийским играм в Париже.
Здесь вопрос в том, какая квота будет от Европы, в которой должны быть и россияне. Идут переговоры. Когда дедлайн? Думаю, в апреле», — приводит слова Левитина «Матч ТВ».
Напомним, в начале этого года МОК объявил, что рассмотрит возможность допуска до мировых стартов в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. Глава МОК Томас Бах допустил, что россияне могли бы выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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