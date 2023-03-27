Эксперт ООН Александра Ксантаки высказала мнение об участии России в ОИ-2024

Специальный докладчик ООН по культурным правам Александра Ксантаки высказала мнение по поводу возможного участия россиян в Олимпиаде-2024.
«Российским спортсменам, активно участвовавшим в специальной военной операции на Украине, должно быть разрешено вернуться в международный спорт, если они не участвовали в военных преступлениях», — написала Александра в своём официальном аккаунте в «Твиттере».
Ксантаки отметила, что спортсмен, участвовавший в специальной военной операции, также должен быть включён в списки получателей нейтрального статуса для участия в спортивных соревнованиях без национальных символов, таких как флаги и гимны.
Пока неясно, насколько МОК последует её совету в преддверии заседания исполнительного совета во вторник. Он должен обсудить «солидарность с Украиной, санкции против России и Беларуси и статус спортсменов из этих стран».
С января МОК настаивает на поиске путей реинтеграции россиян и белорусов в мировой спорт. Он указал на совет Ксантаки и другого эксперта ООН о том, что исключение спортсменов только на основании их паспорта было бы дискриминацией, нарушающей их права человека.
В понедельник МОК провёл переговоры с представителями олимпийских спортивных органов, которые решат условия допуска спортсменов к участию в предстоящих соревнованиях и определят нейтралитет.
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