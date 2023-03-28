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Могучих заявила, что украинские спортсмены должны выступать на ОИ даже при допуске россиян

Могучих заявила, что украинские спортсмены должны выступать на ОИ даже при допуске россиян
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Украинская легкоатлетка Ярослава Могучих заявила, что украинские спортсмены должны выступать на Олимпийских играх даже если российских и белорусских атлетов допустят к турнире.

«Я точно знаю, что Олимпийские игры смотрят очень много людей по всему миру. И даже те люди, кто не очень интересовался спортом, раз в четыре года включают телевизор и болеют за спортсменов из разных стран.
Поэтому, я думаю, мы должны ехать на Олимпиаду, чтобы показывать результаты и поднимать флаг нашей страны. Но также мы должны сделать всё возможное, чтобы Международный олимпийский комитет не допустил российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм», — сказала Могучих в интервью на YouTube-канале ВДОМА.

С 28 по 30 марта в Лозанне (Швейцария) пройдёт заседание исполкома МОК, где будет принято решение о возможном допуске российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, а также об условиях возвращения атлетов.

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