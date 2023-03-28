Губерниев: никто из россиян не поедет на Олимпиаду. Пролетаем как фанера над Парижем

Российский тележурналист Дмитрий Губерниев заявил, что никто из российских спортсменов де-факто не сможет принять участие в Олимпиаде-2024.

«Рекомендации Баха такие, что никто из россиян не поедет на Олимпиаду. Может, кто-то случайно поедет. Львиная доля команды — нет. У нас большинство — ЦСКА, динамовские, структуры Росгвардии и ФСО. Куда кто поедет? Никто никуда не поедет ни летом, ни зимой. Получается, что две Олимпиады мимо.

Я всегда говорил, что они замыливают тему, сотрясают воздух и откладывают. Хотели бы допустить — допустили бы. Скорее всего, всё плохо. Может быть, поедут единицы, но в целом мы пролетаем как фанера над Парижем в прямом смысле», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.