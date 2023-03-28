Губерниев: никто из россиян не поедет на Олимпиаду. Пролетаем как фанера над Парижем
Поделиться
Российский тележурналист Дмитрий Губерниев заявил, что никто из российских спортсменов де-факто не сможет принять участие в Олимпиаде-2024.
«Рекомендации Баха такие, что никто из россиян не поедет на Олимпиаду. Может, кто-то случайно поедет. Львиная доля команды — нет. У нас большинство — ЦСКА, динамовские, структуры Росгвардии и ФСО. Куда кто поедет? Никто никуда не поедет ни летом, ни зимой. Получается, что две Олимпиады мимо.
Я всегда говорил, что они замыливают тему, сотрясают воздух и откладывают. Хотели бы допустить — допустили бы. Скорее всего, всё плохо. Может быть, поедут единицы, но в целом мы пролетаем как фанера над Парижем в прямом смысле», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
- 28 марта 2023
-
18:45
-
18:40
-
18:39
-
18:32
-
18:10
-
17:57
-
17:52
-
17:34
-
17:25
-
16:58
-
16:35
-
15:57
-
14:36
-
11:06
-
10:47
-
10:16
-
02:43
- 27 марта 2023
-
20:00
-
17:09
-
12:19
- 26 марта 2023
-
16:52
-
00:20
- 25 марта 2023
-
21:27
- 24 марта 2023
-
14:00
- 23 марта 2023
-
18:00
-
10:28
- 18 марта 2023
-
15:41
- 17 марта 2023
-
13:49
- 16 марта 2023
-
16:20
- 15 марта 2023
-
18:08
-
10:32
- 14 марта 2023
-
10:05
- 13 марта 2023
-
17:24
- 11 марта 2023
-
09:27
-
00:53
Партнерский контент