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Бах заявил, что ни разу не общался с Путиным за последний год

Бах заявил, что ни разу не общался с Путиным за последний год
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции заявил, что ни разу не общался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным за последний год.

— Полагаю, Владимир Путин был одним из первых, кто позвонил вам после назначения. У вас были близкие рабочие отношения в Сочи. Как они влияли на ваше отношение к этой ситуации? Общались ли вы с ним в течение последних 12 месяцев?
— Мистер Путин также был первым человеком, у кого МОК отозвал олимпийский орден.
— Так вы общались с ним?
— Ответ — чёткое нет.

Сегодня Бах на исполкоме организации в Лозанне рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, однако обозначил ряд условий, которые они для этого должны будут соблюсти.

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