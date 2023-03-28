Экс-министр спорта РФ высказался о рекомендациях МОК для допуска россиян к соревнованиям

Олимпийский чемпион и бывший министр спорта России Павел Колобков заявил, что рекомендации президента МОК Томаса Баха по допуску россиян к международным соревнованиям носят несистемный характер.

«Довольно странные рекомендации, потому что они противоречат тому, что Бах говорил ранее. Он говорил, что в спорте не должно быть политики, а решение принималось изначально из безопасности.

Потом было обсуждение о допуске российских спортсменов, а потом создают такие странные условия. Когда выйдет официальное решение, будем по-другому обсуждать. Однако сейчас это выглядит довольно странно и противоречиво по отношению к тем принципам, которые Бах изначально отстаивал.

Непонятно, как они предполагают это реализовывать. Я сам был спортсменом ЦСКА — для меня эти рекомендации удивительные. Но надо дождаться решения — тогда будет что обсуждать», — сказал Колобков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.