Глава ОКР Поздняков: нынешние критерии МОК — это нарушение прав человека и дискриминация

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков расценил решение Международного олимпийского комитета обсудить возможное возвращение российских спортсменов на международную арену как признание ошибки.
«Нынешние критерии МОК — это нарушение прав человека, дискриминация. Мы категорически не согласны с проведением дополнительных допинг-тестирований. Что касается команд, то это дискриминация не только по паспорту, но и по виду спорта. Решения исполкома — это фарс, нарушаются принципы МОК и ООН. Мы требуем равных условий для спортсменов всех стран», — цитирует Позднякова «РИА Новости Спорт».
Сегодня, 28 марта, Бах на исполкоме организации в Лозанне рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, однако обозначил ряд условий, которые они для этого должны будут соблюсти.
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