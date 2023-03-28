Вяльбе: я против нейтрального статуса! Нам не нужны международные турниры на их основаниях
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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований на определённых условиях.
«То, о чём я ранее говорила: даже не хочу обсуждать! Я категорически против нейтрального статуса, тем более много добавочек: «кто не поддерживает СВО», «кто не в силовых и вооружённых структурах» и «кто не участвовал в концертах «Z».
В общем, МОК пытается в очередной раз переложить всё на международные федерации, при этом, видимо, прислав им уже инструкцию. Моё мнение: не нужны нам на таких условиях их международные соревнования», — приводит слова Вяльбе агентство «РИА Новости Спорт».
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