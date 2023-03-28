Губерниев — Вяльбе: а что ж раньше молчала? Наши в Корее и Китае с флагом выступали?

Российский тележурналист Дмитрий Губерниев высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований на определённых условиях.

«Ой, молодец какая! А что ж раньше молчала? Большунов? Непряева? Остальные в Корее и Китае с флагом выступали? А нынешняя молодёжь? Коростелёв, Баранова, другие? Пофиг на них? А, Елена Валерьевна? Ты ж умница моя», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Сегодня, 28 марта, Бах на исполкоме организации в Лозанне рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к международным турнирам, однако обозначил ряд условий, которые они для этого должны будут соблюсти.

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