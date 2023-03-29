НОК Беларуси: критерии допуска от МОК носят откровенно дискриминационный характер

Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси выпустил официальное заявление касательно оглашения критериев Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на международные турниры.

«НОК Беларуси принял к сведению заявление исполкома МОК и рассматривает его как попытку исправить дискриминационное решение прошлого года. При этом отмечаем стремление руководства МОК найти выход из сложившейся ситуации. Вместе с тем мы выражаем несогласие с представленными рекомендациями МОК об участии белорусских и российских спортсменов в международных соревнованиях. Необоснованные ограничения в части запрета на использование государственной символики, выступления в командных соревнованиях, принадлежности к силовым ведомствам носят откровенно дискриминационный характер.

Ответственно заявляем, что при принятии тех или иных решений НОК Беларуси будет руководствоваться в первую очередь интересами самих спортсменов. В этой связи особое внимание будет уделено условиям участия белорусов в международных соревнованиях, которые будут предложены международными федерациями.

Хотим подчеркнуть, что НОК Беларуси не допустит пренебрежительного отношения к своим спортсменам, которые всегда с честью и достоинством представляли нашу страну на мировой арене и внесли значительный вклад в историю олимпийского движения», — говорится в заявлении НОК Беларуси.