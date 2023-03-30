Глава МОК поднял тему двойных стандартов при обсуждении отстранения России

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на новость о том, что британское правительство созвало глобальные переговоры, настаивая на отстранении России от Олимпийских игр в Париже.
«Прискорбно, что эти правительства не говорят о проблеме двойных стандартов. Правительства не могут решать, каким спортсменам разрешено участвовать в тех или иных соревнованиях», — приводит слова Томаса Баха журналист Роб Харрис в своём «твиттере».
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в международных турнирах. В условиях уточнялось, что атлеты, имеющие контракт с российскими или белорусскими военными организациями либо с национальными службами безопасности, не могут быть участниками международных соревнований.
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