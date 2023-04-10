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Министр внутренних дел Германии пригрозила отказать во въезде российским спортсменам

Министр внутренних дел Германии пригрозила отказать во въезде российским спортсменам
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Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер пригрозила отказать во въезде российским спортсменам, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит их к соревнованиям.

«Страны, в которых проходят крупные спортивные мероприятия, не бессильны. Они могут контролировать участие россиян в соревнованиях путём выдачи виз.

Если мы организуем международные соревнования в Германии, то сможем действовать таким образом. Здесь мы всегда будем придерживаться чёткой позиции.

Открытие международных соревнований для спортсменов из России было бы пощёчиной украинским спортсменам. Предложить российскому правительству сцену пропаганды значит предать все ценности спорта. МОК должен предотвратить этот катастрофический сигнал», — приводит слова министра Berliner Morgenpost.

Напомним, ранее МОК рекомендовал международным федерациям создать специальные комиссии, которые займутся изучением вопроса допуска россиян и белорусов.

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