World Skate выразила поддержку МОК в возвращении российских и белорусских спортсменов

Международная федерация роллер-спорта и скейтбординга (World Skate) заявила, что поддерживает восстановление спортсменов из России и Беларуси для участия в международных соревнованиях в соответствии с последними рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
«В соответствии с предыдущими обязательствами исполнительного совета World Skate в отношении независимости спорта от политики, а также права отдельных лиц не подвергаться дискриминации по признаку их национальности исполнительный совет World Skate поддержал рекомендации МОК для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях.
World Skate поддерживает путь возвращения независимых нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, чтобы позволить спортсменам разных национальностей вместе соревноваться в наших видах спорта. Понимая необходимость найти последовательный подход во всех дисциплинах World Skate, World Skate в настоящее время разрабатывает необходимые независимые процессы проверки, чтобы разрешить и спланировать возвращение этих спортсменов, в консультации с МОК и ASOIF (Ассоциация международных федераций летних Олимпийских игр)», — приводит заявление World Skate Inside the games.
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