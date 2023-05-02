«Единство в мировом спорте находится под угрозой». НОК Германии — о российских атлетах

Председатель правления Олимпийской спортивной конфедерации Германии Торстен Бурместер поделился мнением об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на длительное время.

«Международный олимпийский комитет сталкивается с проблемой адаптации к политическому изменению климата в спорте в связи с СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией Российской Федерации). Новый мировой порядок в обозримом будущем станет порядком конфликта: с Россией, но, возможно, и с Китаем. Столкнувшись с такой ситуацией, спорт должен спросить себя, какую роль он хочет играть на изменившемся игровом поле.

Если СВО изменит сосуществование во всём мире, мы должны посмотреть, является ли исключение спортсменов правильным в долгосрочной перспективе и будет ли включение спорта в политические санкции подходящим средством для разрешения конфликта. Однако в такой ситуации возможный ущерб спортивным ценностям и Олимпийской хартии будет непредсказуемым.

Как члены олимпийской семьи мы видим, что единство в мировом спорте находится под угрозой. Спорт не является аполитичным, он должен быть политизированным, чтобы отстаивать свои законные интересы. И ему придётся снова и снова сталкиваться с политическими реалиями. Возможно, со вступлением в новую эру системных конфликтов в мировом спорте нам потребуются ещё более чёткие правила игры и менее разрозненные действия», — приводит слова Бурместера Sportschau.de.