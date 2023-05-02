«Единство в мировом спорте находится под угрозой». НОК Германии — о российских атлетах

Председатель правления Олимпийской спортивной конфедерации Германии Торстен Бурместер поделился мнением об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на длительное время.
«Международный олимпийский комитет сталкивается с проблемой адаптации к политическому изменению климата в спорте в связи с СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией Российской Федерации). Новый мировой порядок в обозримом будущем станет порядком конфликта: с Россией, но, возможно, и с Китаем. Столкнувшись с такой ситуацией, спорт должен спросить себя, какую роль он хочет играть на изменившемся игровом поле.
Если СВО изменит сосуществование во всём мире, мы должны посмотреть, является ли исключение спортсменов правильным в долгосрочной перспективе и будет ли включение спорта в политические санкции подходящим средством для разрешения конфликта. Однако в такой ситуации возможный ущерб спортивным ценностям и Олимпийской хартии будет непредсказуемым.
Как члены олимпийской семьи мы видим, что единство в мировом спорте находится под угрозой. Спорт не является аполитичным, он должен быть политизированным, чтобы отстаивать свои законные интересы. И ему придётся снова и снова сталкиваться с политическими реалиями. Возможно, со вступлением в новую эру системных конфликтов в мировом спорте нам потребуются ещё более чёткие правила игры и менее разрозненные действия», — приводит слова Бурместера Sportschau.de.
- 2 мая 2023
-
13:43
-
10:15
-
09:36
- 30 апреля 2023
-
12:54
- 28 апреля 2023
-
15:06
- 22 апреля 2023
-
22:59
- 20 апреля 2023
-
15:55
- 19 апреля 2023
-
13:50
- 15 апреля 2023
-
16:57
- 14 апреля 2023
-
19:29
-
10:16
-
09:47
- 13 апреля 2023
-
11:13
- 11 апреля 2023
-
20:30
- 10 апреля 2023
-
11:00
- 7 апреля 2023
-
22:31
- 4 апреля 2023
-
17:50
- 2 апреля 2023
-
11:32
- 1 апреля 2023
-
12:03
-
00:07
- 31 марта 2023
-
14:52
-
01:59
- 30 марта 2023
-
17:57
-
17:20
-
16:43
-
16:24
-
11:06
- 29 марта 2023
-
22:14
-
12:06
-
11:01
-
05:25
-
01:06
- 28 марта 2023
-
22:47
-
22:08
-
21:15