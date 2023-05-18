«Ситуация очень сложная и неоднозначная». Министр спорта РФ — о допуске россиян на ОИ-2024

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал о ситуации с допуском российских спортсменов на летние Олимпийские игры — 2024 в Париже.

«Чуть больше года осталось до начала Олимпийских игр. Ситуация очень сложная и неоднозначная по видам спорта. Командные виды спорта, к сожалению, уже не примут участия в Играх в связи с тем, что рекомендации, данные МОК, фактически поставили нас в безвыходное положение.

13 федераций допустили наших спортсменов до участия в международных соревнованиях, но не все определили правила этого допуска. Где-то речь идёт о необходимости подписаний различных деклараций, где-то речь идёт о проверке социальных сетей, принадлежности к спортивным обществам ЦСКА, «Динамо».

Но шансы пока сохраняются на участие. Большая часть федераций так и не приняли решение о допуске. И, конечно, время, которое остаётся до старта Игр, очень быстро проходит, из-за чего всё меньше остаётся возможностей для участия в квалификационных соревнованиях. Кроме того, создаются сложные условия в связи с тем, что страны, которые проводят эти отборочные соревнования, не допускают российских спортсменов. Но мы надеемся на участие.

Мы занимаем жёсткую позицию по недопущению дискриминации, политизации, нарушений прав наших спортсменов. Это не просто нарушение наших прав, это в целом нарушение прав человека и олимпийской хартии, что может привести, по нашему мнению, к развалу олимпийского движения и будет тормозить развитие международного спорта», – приводят слова Матыцина «Вести».