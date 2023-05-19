Глава ОКР Поздняков: допуск или недопуск спортсменов — это кукольный спортивный театр

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал ситуацию с недопуском российских спортсменов на международные соревнования, а также рассказал о отношении ОКР к развитию спорта в России и мире.
«Десятилетиями олимпийское и международное спортивное сообщество чтило правила и принципы Олимпийской хартии – основного и универсального спортивного свода правил. Сегодня же Хартия МОК, по сути, упраздняется непоследовательными и ситуативными решениями, истинную природу которых пытаются скрыть, называя «рекомендациями».
К сожалению, сегодня допуск или недопуск спортсменов на международные соревнования, ограничения, санкции, условия и критерии – это кукольный спортивный театр, где за ниточки дёргают ангажированные и политизированные деятели. Остальным лишь остаётся зачитать текст, как персонажу пьесы – лишь исполнить отведённую роль. В фарсе.
Намерения мы чётко понимаем. Это – не что иное, как именно фарс, в котором права наших спортсменов по-прежнему грубейшим образом нарушаются. И даже то, что независимые эксперты ООН указывают на многочисленные проявления дискриминации со стороны МОК и иных международных спортивных организаций, в расчёт принимается избирательно.
Сегодня отказ от опоры на Олимпийскую хартию и базовые принципы спорта всё быстрее, выше и сильнее стараются насаждать в олимпийском сообществе. Всё это – своеобразная пандемия саморазрушения олимпийского единства и солидарности, которая на корню подрубает недавнее дополнение к девизу: «…вместе».
Олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее – вместе!» между тем считаю правильным и своевременным. И вся нынешняя работа, которую ведёт Олимпийский комитет России, основана как раз на практическом взаимодействии с партнёрами, которые заинтересованы в реальном развитии, а не в пустой пропаганде и лозунгах.
Мы все заинтересованы в полноценной реализации не только спортивных, но и гражданских прав представителей наших стран и цивилизаций. Наша общая миссия – сделать этот несовершенный мир, саму жизнь людей лучше посредством спорта. И мы видим практически безграничные возможности, которые открывает спорт на стыке социальной, культурной, образовательной и просветительской областей», — написал Станислав Поздняков в своём телеграм-канале.
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