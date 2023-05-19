Поздняков: рекомендации МОК означают принуждение спортсменов к отречению от Отечества

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что 25 мая исполкомом ОКР будут сформированы рекомендации для спортивных федераций об участии в мероприятиях под эгидой международных спортивных организаций.

«То, как были сформулированы недавние рекомендации МОК, фактически означает принуждение наших спортсменов к отречению от Отечества, от своих товарищей по национальной команде, от сопричастности ко всему, что связано с Родиной.

Не стану даже пытаться спрогнозировать, какого масштаба ущерб это может нанести в ближайшей перспективе всему олимпийскому движению.

В данном контексте на исполкоме ОКР 25 мая мы сформируем рекомендации нашим членским организациям, в первую очередь общероссийским спортивным федерациям, относительно участия в мероприятиях международных спортивных организаций», — написал Станислав Поздняков в своём телеграм-канале.