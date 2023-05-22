Организаторы ОИ-2024 планировали установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне
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Организаторы Олимпиады в Париже, которая пройдёт в 2024 году, планировали установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне. Об этом сообщает Reuters.
«Последние два года работа над этим идёт полным ходом. Пламя не может находиться на вершине башни из-за уже установленных там антенн. Место зажжения огня в день открытия Олимпийских игр ещё не определено», — сообщил источник.
Летние Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Напомним, согласно заявлению главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха решение о допуске спортсменов из России и Беларуси принимают отдельные спортивные федерации.
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