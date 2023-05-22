Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Организаторы ОИ-2024 планировали установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне

Организаторы ОИ-2024 планировали установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне
Комментарии

Организаторы Олимпиады в Париже, которая пройдёт в 2024 году, планировали установить олимпийский огонь на Эйфелевой башне. Об этом сообщает Reuters.

«Последние два года работа над этим идёт полным ходом. Пламя не может находиться на вершине башни из-за уже установленных там антенн. Место зажжения огня в день открытия Олимпийских игр ещё не определено», — сообщил источник.

Летние Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Напомним, согласно заявлению главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха решение о допуске спортсменов из России и Беларуси принимают отдельные спортивные федерации.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023