Четырёхкратный олимпийский чемпион Лопес Нуньес будет готовиться к Играм-2024

Обладатель четырёх золотых медалей Олимпийских игр в самой тяжелой весовой категории в греко-римской борьбе 40-летний Михаин Лопес Нуньес проводит тренировки вместе со сборной Кубы на сборе в Хорватии и хочет побороться за путёвку на Игры-2024, сообщает NBC. Олимпиада в Париже может стать для него пятой в карьере, хотя ему предстоит конкурировать за место в национальной команде с 29-летним Оскаром Пино, который три раза выигрывал медали на чемпионатах мира.

Лопес Нуньес может стать обладателем нескольких олимпийских рекордов, если ему удастся попасть в тройку призёров на Играх-2024. В таком случае он станет самым старым борцом, который выигрывал медали Олимпиад. Также Лопес Нуньес будет претендовать на то, чтобы сравняться с нидерландской конькобежкой Ирен Вюст, которая выигрывала личное золото на пяти Играх подряд на дистанциях 1500 м или 3000 м.

В Токио-2020 Лопес Нуньес также стал пятым человеком, выигравшим четыре раза один и тот же личный вид на Играх после американцев Майкла Фелпса (комплексное плавание 200 м), Карла Льюиса (прыжок в длину), Эла Ортера (метание диска) и датчанина Пауля Эльвстрёма (швертбот-одиночка в парусном спорте). Также четыре золота, но в разных весовых категориях выигрывала японка Каори Итё в вольной борьбе.