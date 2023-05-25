ОКР заявил о недопустимости подписания любых деклараций российскими спортсменами

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о прошедшем исполкоме организации, на котором было заявлено о недопустимости подписания любых деклараций российскими спортсменами для участия в международных соревнованиях.
«Сегодня провели заседание исполкома Олимпийского комитета России. Обменялись мнениями с коллегами относительно наших общих актуальных задач. Главная из них — восстановить справедливость. В том числе не только вернуть спортсменов на международные арены, но с флагом, гимном и остальными атрибутами команды России на Олимпийские игры.
Продолжим поддерживать тех наших спортсменов, которые незаконно и безосновательно ограничены в участии в международных стартах на протяжении последних 15 месяцев. Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ. Для нас это абсолютно неприемлемо. Будем вести индивидуальную работу с нашими спортивными федерациями о недопустимости принятия любых противоречащих Олимпийской хартии предложений со стороны международных организаций», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
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