Объявлена дата зажжения олимпийского огня Игр-2024

Церемония зажжения огня для Олимпийских игр-2024 в Париже состоится в греческой Олимпии 16 апреля будущего года, сообщает Reuters. На тот момент до церемонии открытия соревнований останется 101 день.
После зажжения начнётся эстафета олимпийского огня. Примерно через неделю пламя доставят в Афины. Планируется, что оттуда оно отправится на трёхмачтовом корабле «Белем» по Средиземному морю. 8 мая судно должно прибыть в Старый порт Марселя. В городе должны пройти соревнования ОИ-2024 по футболу и парусному спорту. Оттуда эстафета продолжится по территории Франции. Церемония открытия Игр в Париже пройдёт 26 июля 2024 года.
Две последние церемонии зажжения огня для летних Олимпийских игр-2020 в Токио и зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине прошли за закрытыми дверями из-за ограничений, связанных с COVID-19, при этом ход последней был нарушен активистами, протестовавшими против проведения Игр в китайской столице.
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