Источник: россиян пустят на Олимпиаду, основываясь на условиях «команды беженцев»

В Международном олимпийском комитете разработаны принципы, согласно которым российских спортсменов могут допустить к участию в летних Олимпийских играх — 2024 в Париже. За основу взяты условия формирования «команды беженцев», существующей с 2016 года. Об этом сообщает «Весь Спорт».

По данным источника, эти принципы уже доведены до руководителей российского спорта. Заявки на участие в Олимпийских играх спортсмены должны будут подавать лично и только в индивидуальные виды олимпийской программы.

Согласно источнику, после того как того или иного спортсмена утвердят кандидатом в команду нейтральных атлетов, он должен будет прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую поддержку от российских спортивных организаций.

Напомним, XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года.