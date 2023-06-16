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Швеция готовится подать заявку на проведение Олимпийских игр — 2030

Швеция готовится подать заявку на проведение Олимпийских игр — 2030
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Олимпийский комитет Швеции сообщил, что страна обладает ресурсами, необходимыми для проведения Олимпийских игр в 2030 году. С начала года организация изучала технические и экономические обоснования проведения Игр и в четверг, 15 июня, объявила о возможности подачи заявки в МОК.

«Теперь мы должны перейти к следующему этапу планирования. Мы считаем, что среди населения Швеции есть интерес и поддержка проведения Олимпиады у нас. Мы извлекли уроки из прошлого, теперь у нас есть для этого необходимые знания и опыт», — приводит слова главы Олимпийского комитета Швеции Ханса фон Утманна Expressen.

Сообщается, что бюджет Игр составит € 1,42 млрд, большую часть расходов покроет Международный олимпийский комитет. Также Швеция готова провести Олимпиаду в соответствии с целями устойчивого развития ООН: планируется, что выбросы углекислого газа во время турнира будут сокращены на 80% по сравнению с предыдущими годами.

Ранее Швеция никогда не принимала Олимпийские игры. У страны есть комплексы практически для всех видов спорта, кроме санных и бобслейных трасс.

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