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«Весь спорт»: МОК допустит россиян на Олимпиаду на принципах «команды беженцев»

«Весь спорт»: МОК допустит россиян на Олимпиаду на принципах «команды беженцев»
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Российское агентство «Весь спорт» сообщило, что Международный олимпийский комитет (МОК) в формате индивидуальных консультаций донёс до Олимпийского комитета России (ОКР) условия допуска российских атлетов на Олимпийские игры в Париже. По сведениям издания, условия допуска россиян будут схожи с правилами допуска на Игры «команды беженцев», существующей с 2016 года.

Так, в соответствии со специальными правилами допуска на Олимпиаду россияне смогут выступить в нейтральном статусе, с флагом и гимном МОК, а также под названием «Нейтральные атлеты» или «Нейтральные олимпийские атлеты».

Заявки на участие в Играх спортсмены должны будут подавать лично, без посредничества ОКР, и только в соревнования, подразумевающие индивидуальное выступление. Сразу после одобрения заявки атлеты должны перестать принимать участие в российских стартах, а также отказаться от любой поддержки со стороны национальных федераций (в том числе — от финансовой помощи).

При этом МОК сам разработает форму для атлетов и займётся вопросами размещения российских спортсменов. Чиновники из России на Игры допущены не будут, вопрос о тренерах и командах спортсмена пока остаётся открытым.

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