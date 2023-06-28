Алкоголь на ОИ-2024 будет доступен только для VIP-болельщиков

Организаторы Олимпийских игр-2024 решили не добиваться исключения из закона Эвина, запрещающего продажу алкоголя для широкой публики на стадионах Франции, сообщает Reuters. Согласно нормам, действующим с 1991 года, каждый организатор может добиваться до 10 исключений в год из этого правила на муниципалитет. Но для мероприятия масштаба ОИ потребовалось бы изменение всего закона.
«Париж-2024 примет свыше 700 соревновательных сессий в течение более чем 15 дней. Строгое применение французского законодательства позволяет службам общественного питания, предоставляющим алкоголь, работать в зонах гостеприимства, поскольку они регулируются отдельным законом о общественном питании», — сказал представитель организаторов ОИ.
Алкоголь также был запрещен на стадионах летних Олимпийских игр в Токио, которые в конечном итогепрошли без зрителей из-за пандемии COVID-19. Однако пиво и вино были доступны на Играх 2012 и 2016 годов в Лондоне и Рио-де-Жанейро.
Сообщается также, что организаторы Кубка мира-2023 по регби, который пройдёт во Франции в сентябре и октябре, договорились об исключении для турнира, и на нём алкоголь будет доступен широкой публике.
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