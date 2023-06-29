Позднякова — об Олимпиаде в Париже: мне всегда будет мало побед

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова рассказала о собственных перспективах на поездку на Олимпиаду в Париж.
«Вспоминаю свои интервью сразу после Игр в Токио: «Всё для себя закрыла, ухожу в декрет, мне неинтересно». Тренер сказал: «Через неделю напишешь, что хочешь в зал». Ответила: «Ха-ха, конечно». Прошло дней пять – и я трясущимися руками написала ему: «Хочу тренироваться!» Те эмоции, которые мы испытали в Японии, были другими: карантин, закрытая территория, выйти никуда нельзя, ПЦР-тесты постоянные. Это вообще другая Олимпиада. Конечно, хочется вновь ощутить что-то похожее на предыдущие Игры – те, на которые ездил папа и я сама как болельщица. В Рио в таком качестве побывала, примерно представляю, как это выглядит. В любом случае мне всегда будет мало побед, медалей. Если появится возможность – всеми руками и ногами за. Если отберусь – а я отберусь, – то, конечно, поехала бы», – рассказала Позднякова в интервью Алле Шишкиной в новом выпуске «Без воды».
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