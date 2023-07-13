Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

МОК объяснил, почему Россия не получит приглашение на ОИ-2024

МОК объяснил, почему Россия не получит приглашение на ОИ-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, по каким причинам Национальные олимпийские комитеты России и Беларуси 26 июля не получат приглашений на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Действующие рекомендации МОК для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях не касаются участия спортсменов и их вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года и зимних Олимпийских играх — 2026. МОК примет это решение в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований.

Приглашения в 203 правомочных НОК будут разосланы 26 июля 2023 года. При этом исключаются НОК России и Беларуси, а также НОК Гватемалы, действие которого на данный момент приостановлено», — говорится в пресс-релизе на сайте МОК.

Материалы по теме
МОК не пригласит Россию и Беларусь к участию в Олимпиаде-2024 в установленный срок
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023