МОК объяснил, почему Россия не получит приглашение на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил, по каким причинам Национальные олимпийские комитеты России и Беларуси 26 июля не получат приглашений на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Действующие рекомендации МОК для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях не касаются участия спортсменов и их вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года и зимних Олимпийских играх — 2026. МОК примет это решение в надлежащее время, по своему усмотрению и без привязки к результатам предыдущих олимпийских квалификационных соревнований.

Приглашения в 203 правомочных НОК будут разосланы 26 июля 2023 года. При этом исключаются НОК России и Беларуси, а также НОК Гватемалы, действие которого на данный момент приостановлено», — говорится в пресс-релизе на сайте МОК.