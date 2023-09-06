Более полусотни российских атлетов, выступающих в олимпийских видах, сменили гражданство

Заместитель министра спорта Российской Федерации Алексей Морозов на заседании коллегии Минспорта, проходившем сегодня, 6 сентября, заявил, что 55 российских атлетов, выступающих в олимпийских видах, сменили гражданство.

«55 спортсменов у нас сменили гражданство по олимпийским видам, вместе с неолимпийскими — более ста. Мы повышаем мотивацию спортсменов, заключаем с ними эффективные договоры. Работаем над тем, чтобы о желании спортсменов сменить гражданство сразу оповещались федерации. Мы хотим минимизировать количество случаев смены спортивного гражданства, сейчас есть такая тенденция», — сказал Морозов.

Напомним, в марте 2023 года МОК опубликовал рекомендации по допуску россиян на международные турниры. Спортсмены не могут выступать в командных видах спорта, а также не должны выражать поддержку СВО и быть связанными с российскими органами безопасности и военными структурами.