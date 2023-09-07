Министр спорта Украины: верю, что россияне могут сами отказаться от участия на ОИ-2024

Министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт ответил на вопрос о возможном участии российских спортсменов на Олимпийских играх.
«Мы делаем всё, чтобы их не было. Я верю, что они могут сами отказаться. Потому что многие спортсмены, которые, они считают, что они сильные, не получат лицензии. В командах они вообще не будут участвовать, а они привыкли быть лучшими, понимаете? А здесь их нет, флага нет, никаких символик, нет ничего. Кто это? Что это за спортсмены? Понимаете?
И потому я верю в то, что они могут… Потому что уже в 2024 году есть предложенная идея у них внутри страны проводить альтернативные соревнования. То есть это может быть какое-то альтернативное соревнование, и они могут решить не поехать», — приводит слова Гутцайта ua.tribuna.com.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже (Франция).
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