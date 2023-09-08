Станислав Поздняков: ОКР совершенствует работу по продвижению интересов российского спорта

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о приоритетных направлениях деятельности ОКР в своём телеграм-канале. «Олимпийский комитет России продолжает системно наращивать и совершенствовать работу по защите и продвижению интересов российского спорта», — написал Поздняков.

По его утверждению, для выработки подходов, позволяющих консолидировать спортивную семью, необходимо узнавать мнение спортсменов по актуальным вопросам от первого лица. С этой целью 14 сентября состоится ежегодное расширенное заседание Комиссии спортсменов ОКР с представителями общероссийских спортивных федераций и также атлетами, делегированными от своих регионов.

«Обсудим острые вопросы текущей международной спортивной повестки, в также варианты поддержки спортсменов, нелегитимно лишённых права в полной мере участвовать в международных соревнованиях», — отметил Станислав Поздняков в публикации.