Станислав Поздняков: ОКР совершенствует работу по продвижению интересов российского спорта

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил о приоритетных направлениях деятельности ОКР в своём телеграм-канале. «Олимпийский комитет России продолжает системно наращивать и совершенствовать работу по защите и продвижению интересов российского спорта», — написал Поздняков.
По его утверждению, для выработки подходов, позволяющих консолидировать спортивную семью, необходимо узнавать мнение спортсменов по актуальным вопросам от первого лица. С этой целью 14 сентября состоится ежегодное расширенное заседание Комиссии спортсменов ОКР с представителями общероссийских спортивных федераций и также атлетами, делегированными от своих регионов.
«Обсудим острые вопросы текущей международной спортивной повестки, в также варианты поддержки спортсменов, нелегитимно лишённых права в полной мере участвовать в международных соревнованиях», — отметил Станислав Поздняков в публикации.
- 8 сентября 2023
-
12:30
-
12:09
- 7 сентября 2023
-
09:55
-
03:57
- 6 сентября 2023
-
18:52
-
17:54
-
16:32
-
15:28
-
14:15
-
09:25
- 5 сентября 2023
-
23:55
- 4 сентября 2023
-
18:27
-
17:01
-
00:06
- 1 сентября 2023
-
17:34
- 24 августа 2023
-
07:45
- 23 августа 2023
-
07:56
- 20 августа 2023
-
11:45
- 19 августа 2023
-
16:15
- 18 августа 2023
-
13:42
- 17 августа 2023
-
20:15
-
18:37
-
15:14
- 16 августа 2023
-
21:16
- 15 августа 2023
-
14:25
- 14 августа 2023
-
22:34
-
13:07
- 12 августа 2023
-
17:50
- 11 августа 2023
-
14:51
- 9 августа 2023
-
10:32
- 8 августа 2023
-
23:25
- 6 августа 2023
-
11:22
- 4 августа 2023
-
23:14
-
09:21
- 1 августа 2023
-
20:32