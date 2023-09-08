14 сентября состоится расширенное заседание Комиссии спортсменов ОКР

В официальном телеграм-канале Олимпийского комитета России появилась информация о расширенном заседании Комиссии спортсменов ОКР, которое пройдёт 14 сентября. В мероприятии примут участие около 200 российских и зарубежных атлетов, которые обсудят актуальные темы в рамках пленарного заседания и панельных дискуссий.

Также на заседании будут затронуты темы работы над личным брендом спортсменов в соцсетях, образовательных возможностей после завершения спортивной карьеры. Участие в заседании комиссии примут двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, серебряный призер Олимпийских игр по плаванию Александр Красных и другие.

Ранее о важности мероприятия в своём телеграм-канале написал президент ОКР Станислав Поздняков, отметив, что такое мероприятие призвано консолидировать спортивных деятелей России.