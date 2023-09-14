Варфоломеев: Олимпиада — моя главная цель

Обладательница пяти золотых медалей чемпионата мира – 2023 в Валенсии Дарья Варфоломеев высказалась по поводу участия в Олимпийских играх – 2024.
«Чувствую ли я теперь больше давления перед Олимпийскими играми? Думаю, что это хорошо, там я могу показать ещё лучшие выступления. Олимпиада — моя главная цель», — приводит слова Варфоломеев Heidenheimer Zeitung.
Варфоломеев родилась в России, но в 2018 году переехала в Германию, чтобы тренироваться с серебряным призёром ОИ-2000 в Сиднее Юлией Раскиной. На турнирах по гимнастике 16-летняя спортсменка представляет Германию.
33-е Олимпийские игры – 2024 пройдут в Париже (Франция). Церемония открытия соревнований назначена на 26 июля. Игры пройдут до 11 августа.
Российские спортсмены смогут принять участие на ОИ в нейтральном статусе только в случае, если они не принимают активного участия в поддержке специальной военной операции (СВО) на Украине.
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