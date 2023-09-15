«В МОК точно оценили бы». Поздняков — о словах Миронова про расформирование ОКР

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков отреагировал на предложение руководителя партии «Справедливая Россия — за правду» Сергея Миронова о расформировании ОКР.

Днём ранее на официальном сайте партии было опубликовано заявление Миронова о том, что ОКР в своём нынешнем состоянии не имеет будущего и что на месте организации нужно создать новую структуру.

«Жаль, что отдельные народные избранники порой полностью теряют связь с реальностью и продолжают заниматься публичной подменой фактов. Стойкое нежелание руководителя «Справедливой России» вникать в суть позиции ОКР по ключевым вопросам олимпийской тематики, которой он стал уделять пристальное внимание на просторах интернета в последнее время, уже не удивляет. Имеющий уши — да услышит, имеющий глаза — да увидит. Но привычка жить лозунгами явно сильнее. В МОК точно оценили бы.

А вот насчёт того, что нужны люди, готовые адекватно воспринимать новые реалии и новые перспективы, я с Сергеем Мироновым полностью согласен. Тревожно, когда одна из ведущих, самобытных партий, теряет голоса избирателей, свои позиции и рискует стать структурой без будущего. Тут, судя по всему, действительно необходимы реформы, свежие идеи. Ведь справедливо и то, что свято место пусто не бывает», — написал Поздняков в своём официальном телеграм-канале.