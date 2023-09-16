Президент ФСГР Титов: россияне не должны хлопать дверью — в МОК только этого и ждут

Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов выразил мнение, что российским спортсменам не нужно бойкотировать Олимпийские игры. Глава ФСГР подчеркнул, что в Международном олимпийском комитете (МОК) только и ждут отказа россиян от участия в соревнованиях.

«Я полностью поддерживаю слова Станислава Позднякова о том, что бойкотировать Олимпийские игры не следует. Это честный и абсолютно точный взгляд на ситуацию. Вопрос подписания документов о согласии со статусом нейтральности заключается в том, что там всегда присутствует элемент личного выбора. И в данном случае каждый спортсмен должен будет решить: готов он так поступить или нет. Поэтому никакого противоречия между словами Позднякова и заявлением президента России я не вижу. Я считаю, что нельзя упускать возможность выступить на Играх. Если хоть какие-то шансы у наших спортсменов есть, то ими надо воспользоваться. Мы не должны хлопать дверью — в МОК только этого и ждут», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».