Олег Матыцин: в случае допуска на ОИ-2024 смогут выступить 180 российских спортсменов

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, сколько российских спортсменов смогут выступить на Олимпийский играх 2024 года в Париже (Франция) в случае допуска.

«Прогнозы не изменились, цифры были, исходя из участия в отборочных соревнованиях. Не смогут принять участие командные виды спорта, лёгкая атлетика уже не будет представлена на Олимпийских играх. Был сделан статистический анализ, и мы пришли к цифре 180 спортсменов, это максимальная цифра. Но она каждый день меняется не в лучшую сторону», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские атлеты смогут вернуться на международную арену.