Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Олег Матыцин: в случае допуска на ОИ-2024 смогут выступить 180 российских спортсменов

Олег Матыцин: в случае допуска на ОИ-2024 смогут выступить 180 российских спортсменов
Аудио-версия:
Комментарии

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, сколько российских спортсменов смогут выступить на Олимпийский играх 2024 года в Париже (Франция) в случае допуска.

«Прогнозы не изменились, цифры были, исходя из участия в отборочных соревнованиях. Не смогут принять участие командные виды спорта, лёгкая атлетика уже не будет представлена на Олимпийских играх. Был сделан статистический анализ, и мы пришли к цифре 180 спортсменов, это максимальная цифра. Но она каждый день меняется не в лучшую сторону», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил рекомендации, при соблюдении которых российские атлеты смогут вернуться на международную арену.

Материалы по теме
Олег Матыцин: мы не можем без духовной поддержки развивать отечественный спорт
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android