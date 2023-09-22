РУСАДА рассчитывает на восстановление статуса после направления ВАДА отчёта о требованиях

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) отчёт о выполнении всех требований организации и рассчитывает на восстановление своего статуса соответствия нормам Всемирного антидопингового кодекса.

«Мы все пункты выполняем, объёмы у нас большие, выдаются разрешения на терапевтическое использование, но статус РУСАДА пока не восстановлен. Санкции, которые были прописаны в решении Спортивного арбитражного суда, уже не действуют, там были прописаны шаги, которые мы должны были предпринять, чтобы агентство было восстановлено. Мы направили коллегам в ВАДА, что все требования нами выполнены.

По стандартам ВАДА агентство не может быть восстановлено, если в рамках процесса выявлено некое новое несоответствие. Мы отправили отчёт, что мы всё выполнили и нас пора восстанавливать. Сейчас в Шанхае проходит исполком ВАДА, думаю, что в ближайшие часы будет опубликован пресс-релиз, с нетерпением ждём», — цитирует ТАСС генерального директора РУСАДА Веронику Логинову.