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МПК проголосовал против полного приостановления членства Паралимпийского комитета России

МПК проголосовал против полного приостановления членства Паралимпийского комитета России
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Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК), заседание которой проходит в Бахрейне, проголосовала против предложения о полном приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

Напомним, осенью 2022 года МПК приостановил членство ПКР, лишив всех прав, за исключением обязанности платить членский взнос. Российская сторона подала протест, а затем выиграла в апелляционном трибунале. Эта победа позволила ПКР подать заявку на участие в Паралимпиаде в Париже (Франция) в 2024 году, а также восстановиться в правах.

В начале сентября 2023 года глава ПКР Павел Рожков заявлял о намерении МПК на заседании в Бахрейне «навсегда приостановить» членство ПКР в организации.

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