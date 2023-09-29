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IPC допустил россиян до участия в Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе

IPC допустил россиян до участия в Паралимпиаде в Париже в нейтральном статусе
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Российские спортсмены-паралимпийцы смогут выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. Международный паралимпийский комитет (IPC) допустил россиян до участия в Паралимпиаде в Париже (Франция) в 2024 году в качестве индивидуальных спортсменов.

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации: «Решение членов IPC означает, что российские параатлеты могут выступать в качестве индивидуальных и нейтральных спортсменов на Паралимпийских играх 2024 года в Париже».

Напомним, ранее сегодня, 29 сентября, IPC отклонил предложение о полном прекращении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.

Сегодня в Манаме (Бахрейн) проходит заседание Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета.

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