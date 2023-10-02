Глава МОК: мы надеемся, что спортсмены со всего мира смогут участвовать в Олимпиаде-2024

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил надежду, что спортсмены со всего мира смогут выступить по одинаковым правилам на Олимпиаде-2024 в Париже.

«‎Мы также надеемся, что эти Олимпийские игры будут всеобъемлющими в соответствии с олимпийским духом, что означает возможность участия спортсменов со всего мира, которые мирно соревнуются между собой, как это было на зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане, где участвовали спортсмены из КНДР, с учетом того что КНДР и Южная Корея до сих пор остаются в состоянии войны, несмотря на ядерную угрозу с обеих сторон.

И схожая ситуация была во время Игр в Токио, в которых участвовали спортсмены из стран, многие из которых, к сожалению, находились и продолжают находиться в состоянии войны. Но там были представлены спортсмены со всего мира, что показывало миру, в чем заключается олимпийская миссия и олимпийский дух и как мир мог бы выглядеть, если бы все уважали одинаковые для всех правила, с уважением друг к другу. Мы надеемся, что мы сумеем добиться этого и на Олимпиаде в Париже, во время, когда это, возможно, важно как никогда, потому что, к сожалению, войн стало ещё больше»‎, — сказал Бах.

Напомним, МОК ещё не вынес окончательного решения об участии российских и белорусских спортсменов на Олимпийских играх-2024 в Париже.