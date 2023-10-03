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Дина Аверина: сейчас я бы выбрала ехать на Олимпиаду с флагом и гимном

Дина Аверина: сейчас я бы выбрала ехать на Олимпиаду с флагом и гимном
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Многократная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр в Токио и заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике Дина Аверина высказала мнение о том, что сейчас была бы готова поехать на Олимпиаду только с национальным флагом и гимном России.

«‎Мы были уже на Играх в Токио в нейтральном статусе. Сейчас я бы выбрала, скорее всего, ехать с флагом и гимном. Потому что в Токио не хватало этой поддержки, хотя все знали, из какой мы страны. Ирина Александровна Винер с нами все это обсуждала, конечно, у нас одинаковые мысли»‎, — сказала Дина Аверина.

Ранее президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что ехать на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе — унижение.

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